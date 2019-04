Monaco. La sua Pasqua più bella, la sua prima vittoria in un Master. Il campione di Arma di Taggia Fabio Fognini vince il torneo di Monte Carlo battendo in finale 6-3 6-4 il serbo Lajovic.

Ieri aveva superato in semifinale il numero due al mondo Rafael Nadal. A premiarlo è stato Sua Altezza Serenissima il principe Alberto.

“Per la prima volta in trent’anni un italiano vince un torneo Master – si complimentano il presidente e l’assessore allo sport di Regione Liguria. “Il nostro orgoglio è che sia un ligure che avevamo riconosciuto mesi fa come lo sportivo ligure dell’anno, in un momento molto bello e intenso all’auditorium del teatro Carlo Felice. Un grazie a Fabio per aver addirittura superato le migliori aspettative. Ti aspettiamo per festeggiarti ancora”.