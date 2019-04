Campionato europeo Irc a Sanremo: aperte le iscrizioni

Sanremo. Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con Uvai (Unione Vela d’Altura Italiana) e da Uncl (Union Nationale Course au Large) l’Europeo Irc si svolgerà dal 23 al 29 giugno prossimi, per due giorni dedicati a stazze e controlli e cinque giorni di regate.

Al campionato sono ammesse barche d’altura con un rating (sistema di compenso) IRC endorsed che si sfideranno su almeno quattro regate costiere o a bastone e una prova lunga, di durata stimata fra le 10 e le 18 ore di navigazione.

Al termine della settimana di regate verrà assegnato un Trofeo del Sanremo European IRC Championship 2019 per ciascuna classe e un Trofeo Speciale per il primo della classifica generale, che si aggiudicherà quindi anche il titolo di Campione d’Europa IRC 2019.

Un premio speciale al primo classificato Corinthian (con equipaggio non professionista) andrà al miglior classificato delle classi 3 e 4. Tutti i concorrenti potranno usufruire di ormeggio gratuito sulle banchine dello YCS al porto vecchio di Sanremo, dal 14 giugno e fino al 1 luglio, e gli organizzatori confidano di poter avere circa 80 barche da tutto il continente, vale a dire un record di partecipazione, dopo i campionati svoltisi a Marsiglia e a Cowes.

Diversi gli equipaggi che hanno già confermato la loro presenza, fra cui team provenienti da Germania, Estonia, Francia, Regno Unito e, naturalmente dll’Italia. Nel 2018 il campionato si è svolto a Cowes sull’Isola di Wight, organizzato dal prestigioso Royal Offshore Racing Club inglese, e ha assegnato titolo al team francese J Lance 12 dello skipper Didier le Moal.

«Il calendario 2019 dello YCS è davvero molto intenso, stiamo lavorando intensamente all’organizzazione dell’Europeo IRC - ha dichiarato Umberto Zocca di Montelupo, responsabile degli eventi sportivi del Club sanremese – Siamo felici di poter accogliere velisti da tutto il continente, che dimostrano di apprezzare la nostra città e soprattutto il nostro campo di regata».

Il bando di regata e il modulo per l’iscrizione sono disponibili a questo link, per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo email irc.european@ycsanremo.com, o chiamare il numero 0184503760.

L’Europeo IRC avrà come partner gli sponsor istituzionali dello Yacht Club Sanremo: il Comune di Sanremo, Abate Gioielli, Gruppo Cozzi Parodi, Portosole Sanremo e Hotel Royal.

La tradizione delle regate veliche a Sanremo risale ai primi del ‘900, sebbene la costituzione della Compagnia della Vela avvenne solo nel 1920, Sin dagli albori la Compagnia della Vela ospitò manifestazioni importanti e di alto profilo, poi nel 1930 confluì nella Lega Navale Italiana. Nel 1947 la Compagnia della Vela fu ricostituita e quasi dieci anni dopo, nel 1956, divenne Yacht Club Sanremo, pur mantenendo anche la precedente denominazione.

Nel 1953 la Compagnia della Vela ha contribuito alla nascita della regata della Giraglia, diventata una classica della vela d’altura in Mediterraneo. Con il passare degli anni l’attività si è progressivamente spostata dalle derive alle regate d’altura per cui, dal 1981, è stato avviato il Campionato Invernale West Liguria per le classi d’altura, Oltre a queste manifestazioni classiche lo Yacht Club ha sempre organizzato Campionati Mondiali, Europei e Italiani che hanno fatto la storia della vela nazionale.

La sede dello Yacht Club, completa di banchine per l’ormeggio dei soci, una zona tecnica e aree ricreative, si trova sul Molo Nord di Porto Vecchio a due passi dal centro storico cittadino, dove trovano posto anche gli uffici e il ristorante.

Il calendario completo delle regate organizzate dallo Yacht Club Sanremo nel 2019 è disponibile al link: https://www.yachtclubsanremo.it/regate/