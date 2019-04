A Ospedaletti un mercatino dedicato all’antiquariato

Ospedaletti. Lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta si svolgerà, come da tradizione, in corso Regina Margherita il tradizionale mercatino dedicato all’antiquariato ed agli oggetti da collezione: prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 19, lungo il tracciato pedonale. cartolina

Il Mercato Antiquario si presenta con una veste rinnovata e molti espositori provenienti dalla Liguria, dalla Francia e dal basso Piemonte, attirando sempre più numerosi appassionati e collezionisti con la prospettiva di ottimi affari. Al pubblico verranno offerte simpatiche cartoline d’epoca con le date dei prossimi appuntamenti. Il prossimo appuntamento è per domenica 23 giugno.