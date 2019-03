Sanremo. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata Giorgio Conrotto (Chieri), Andrea Malgrati, Jordan Pedrocchi (Lecco), Giuseppe Cacciatore (Folgore Caratese), Riccardo Nava (Inveruno), Costantin Capotos, Glen Lala (Ligorna), Tommaso Lella e Daniele Molino (Unione Sanremo).

La Folgore Caratese è stata multata di 700 euro “per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, posizionati sulla terrazza sovrastante gli spogliatoi da cui si effettuano le riprese televisive, rivolto ripetute espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara”.

Ammenda di 600 euro al Borgosesia “per avere propri sostenitori in campo avverso, al termine della gara, tentato di scavalcare la rete di recinzione, mentre si rivolgevano con fare all’indirizzo dei tesserati della squadra avversaria. Ponevano fine a detto comportamento grazie al fattivo intervento delle forze dell’ordine”.

Michele Criscitello, dirigente della Folgore Caratese, è stato inibito fino al 10 aprile “per avere, dirigente non presente in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, posizionatosi nell’area sovrastante gli spogliatoi da cui vengono effettuate le riprese televisive, rivolto espressioni offensive e triviali all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui al CU n. 95”.

La classifica marcatori dopo 27 giornate:

17 reti: Baudi (Fezzanese), Virdis (Savona)

16 reti: Gioè (Folgore Caratese)

13 reti: Casolla (Bra)

12 reti: Cappai (Casale), Molino (Unione Sanremo)

11 reti: D’Anna (Lecco), Gasparri (Chieri)

10 reti: Croci (Sestri Levante), Valenti (Ligorna), Gaeta (Chieri), Capogna (Lecco)

9 reti: Stronati (Inveruno), Sarr (Arconatese), Oneto (Lavagnese), Chiarabini (Ligorna)

8 reti: Broggini, Chessa (Inveruno), Sall (Pro Dronero)

7 reti: Fall (Unione Sanremo/Lecco), Scalzi, Spinosa (Unione Sanremo), Basso (Lavagnese)

6 reti: Pedrabissi (Borgosesia), Armato (Stresa), Lisai, Segato (Lecco), A. Bacigalupo, Lombardi (Savona)

5 reti: Vitiello, Ravasi (Borgosesia), Tognoni (Savona), Giglio (Bra), Sow (Arconatese), Sardo (Borgaro Nobis), Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bonaventura (Lavagnese)

4 reti: Diallo (Fezzanese), Pinelli (Borgaro Nobis), Cacciatore, Poesio (Folgore Caratese), Spera (Ligorna), Neto Pereira, Tonani, Speziale (Milano City), Romanini (Inveruno), Carboni (Lecco), Cuneo (Sestri Levante)

3 reti: D’Iglio, Ferrandino (Chieri), Silvestri (Ligorna), Rossi (Bra), Piacentini (Savona), Vavassori (Arconatese), Monticone (Folgore Caratese), Zavatto (Fezzanese), Coccolo, Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei, Lo Bosco (Unione Sanremo), Dutto, Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Draghetti, Pedrocchi (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Montante, Citterio (Borgaro Nobis), Carnicelli (Sestri Levante), Fonjock, El Khayari, Alluci, Purro, Tos (Lavagnese), Marioli, Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Marra (Arconatese), Venneri, Boilini (Savona), De Bode (Milano City), Isoardi, Sangarè, Maglie (Pro Dronero), Buglio (Casale), Barale, D’Antoni (Bra), Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Brugnera, Papini, Agnesina, Battistello (Stresa), Ngom, Valotti, Carbonaro (Folgore Caratese), Menegazzo, Lala, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri (Lecco), Mandelli (Inveruno), N. Lazzaro, Di Lernia, Cirio (Chieri), Pagliaro, Mitta (Borgosesia), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi, La Fauci, Lella, Videtta, Montanaro (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri, Dragoni, Vai, Malgrati (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro (Lavagnese), Brusacà, Zunino, Capotos (Ligorna), De Maria, Gatelli, Puricelli, Braidich (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk, Simone (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, Della Valle, Pautassi (Chieri), Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair, Selvatico, D’Orazio, Mecca (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano, Gonella, Brancato (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Molinari, Melli, Bennati, Mautone (Sestri Levante), Canalini, Cantatore, Grasselli (Fezzanese), Iannacone, Silvestri, Picone Chiodo, Dalmasso, Ollio, Panatti, Saltarelli (Borgosesia), Daynè, Drovetti, Ciko (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia), Picone Chiodo, Cacciatore (pro Lecco), Conrotto (pro Arconatese), Rosato (pro Sestri Levante)