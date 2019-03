Serie D, il giudice sportivo ferma l’allenatore della Sanremese Alessandro Lupo

Sanremo. A seguito dei provvedimenti arbitrali di domenica 3 marzo, il giudice sportivo ha squalificato nove calciatori del girone A della Serie D.Il turno verrà completato domenica 10 marzo con la partita tra Borgosesia e Fezzanese.

Dovranno saltare la prossima partita Seydou Sow, Simone Rasini, Cesare Parini (Arconatese), Giacomo Della Valle (Chieri), Daniele Brancato (Bra), Roberto Cappai (Casale), Cristian Tos (Lavagnese), Jacopo Zunino (Ligorna), David Speziale (Milano City).

Giovanni Nucera, allenatore della Lavagnese, è stato squalificato per due gare in quanto “allontanato per essere entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti dello stesso ufficiale di gara”.

Alessandro Lupo, allenatore della Sanremese, non potrà sedere in panchina per una giornata “per essere entrato sul terreno di gioco protestando nei confronti del direttore di gara e di un assistente arbitrale”.

La classifica marcatori dopo 26 giornate:

17 reti: Virdis (Savona)

16 reti: Baudi (Fezzanese)

14 reti: Gioè (Folgore Caratese)

13 reti: Casolla (Bra)

12 reti: Cappai (Casale), Molino (Unione Sanremo)

11 reti: Gasparri (Chieri)

10 reti: Croci (Sestri Levante), D’Anna (Lecco), Valenti (Ligorna), Gaeta (Chieri)

9 reti: Stronati (Inveruno), Sarr (Arconatese), Oneto (Lavagnese), Chiarabini (Ligorna), Capogna (Lecco)

8 reti: Broggini (Inveruno), Sall (Pro Dronero), Chessa (Inveruno)

7 reti: Fall (Unione Sanremo/Lecco), Scalzi, Spinosa (Unione Sanremo)

6 reti: Armato (Stresa), Lisai (Lecco), A. Bacigalupo, Lombardi (Savona)

5 reti: Tognoni (Savona), Giglio (Bra), Sow (Arconatese), Segato (Lecco), Sardo (Borgaro Nobis), Pedrabissi (Borgosesia), Miello (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bonaventura, Basso (Lavagnese)

4 reti: Cacciatore (Folgore Caratese), Vitiello, Ravasi (Borgosesia), Spera (Ligorna), Neto Pereira, Tonani, Speziale (Milano City), Romanini (Inveruno), Carboni (Lecco), Cuneo (Sestri Levante)

3 reti: Silvestri (Ligorna), Rossi (Bra), Piacentini (Savona), Vavassori (Arconatese), Pinelli (Borgaro Nobis), Monticone, Poesio (Folgore Caratese), Diallo, Zavatto (Fezzanese), Coccolo, Cintoi, Bettoni (Casale), Taddei, Lo Bosco (Unione Sanremo), Dutto, Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Draghetti, Pedrocchi (Lecco), A.M. Lazzaro (Inveruno)

2 reti: Montante, Citterio (Borgaro Nobis), Carnicelli (Sestri Levante), Fonjock, El Khayari, Alluci, Purro, Tos (Lavagnese), Marioli, Botturi (Inveruno), D’Ausilio Guadagno, Bonfanti, Marra (Arconatese), Venneri, Boilini (Savona), De Bode (Milano City), Isoardi, Sangarè, Maglie (Pro Dronero), Buglio (Casale), Barale, D’Antoni (Bra), Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Brugnera, Papini (Stresa), Ngom, Valotti, Carbonaro (Folgore Caratese), Menegazzo, Lala, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri (Lecco), D’Iglio, N. Lazzaro, Di Lernia, Ferrandino (Chieri), Mitta (Borgosesia), De Martino, Mitta (Fezzanese)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi, La Fauci, Lella, Videtta, Montanaro (Unione Sanremo), Silvestro, Merli Sala, Corna, Moleri, Dragoni, Vai, Malgrati (Lecco), Casagrande, G. Bacigalupo, Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo, Di Pietro (Lavagnese), Brusacà, Zunino, Capotos (Ligorna), Mandelli, De Maria, Gatelli, Puricelli, Braidich (Inveruno), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Testardi, Todisco, Colla, Mazzucco, Sadouk, Simone (Casale), Cambiaso, Garbini, Muzzi (Savona), Campagna, Bani, Ciappellano, Serbouti, Della Valle, Pautassi, Cirio (Chieri), Menabò, Gueye, Ignico, Pagliero, De Bonis (Borgaro Nobis), Spadafora, Niang (Pro Dronero), Bernabino, Scienza, Agnesina, Battistello (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Cocuzza, Mair, Selvatico, D’Orazio, Mecca (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli, De Santi, Vergnano, Gonella, Brancato (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti, Cusato, Bergamino, Molinari, Melli, Bennati (Sestri Levante), Canalini, Cantatore, Grasselli (Fezzanese), Iannacone, Silvestri, Pagliaro, Dalmasso, Ollio, Panatti, Saltarelli (Borgosesia), Daynè, Drovetti, Ciko (Folgore Caratese)

Autoreti: 2 Brancato (pro Stresa e Ligorna); 1 Vavassori, Serbouti (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta, Carrara (pro Chieri), Benedetto (pro Bra), Caridi (pro Borgosesia), Picone Chiodo, Cacciatore (pro Lecco), Conrotto (pro Arconatese), Rosato (pro Sestri Levante).