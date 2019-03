Sanremo. Sabato 23 marzo si è svolto il 3º try out “Little League” (U12) e “Junior League” (U15) “Liguria Softball”.

Sono state in tutto 23 le atlete partecipanti di 3 società liguri: Cairese baseball, Dolphins Chiavari e Sanremese; assenti le atlete dello Star Cairo Softball e del Genova Rookies. Una bella giornata di caldo ha accolto le piccole atlete che, sotto uno splendido sole, si sono cimentate nei try out di categoria. Entusiasmo e curiosità per chi partecipava per la prima volta.

La selezione è iniziata con I’attivazione attività, ovvero la parte atletica, durante la quale le ragazze si sono cimentate in svariati esercizi per poi passare alla tecnica vera e propria: si è iniziato dalla presa e tiro per poi affrontare esercizi specifici per i vari ruoli: esterni, interni, lanciatori, ricevitori. Si sono inoltre affrontati anche esercizi divertenti sul bunt, la battuta, la corsa sulle basi, il tuffo e la scivolata.

A fine lavori commenta così Flavia Ciliberto, responsabile delle rappresentative Softball Liguria: «Giornata positiva che contribuirà a creare una solida base per la preparazione della futura rappresentativa regionale U12. Per le ragazze U15, invece, è già in corso una selezione che le vedrà molto probabilmente protagoniste nel prossimo torneo delle regioni, che si svolgerà a giugno, in un progetto unite alle ragazze dell’Abruzzo e delle Marche».