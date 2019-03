Privatizzazione dell’ospedale di Bordighera, Trucchi: «Nessuna notizia relativa all’avanzamento del progetto»

Bordighera. «Sta per iniziare il mese di aprile e non si ha alcuna notizia relativa all’avanzamento del progetto di privatizzazione dell’ospedale di Bordighera. Sinora abbiamo potuto conoscere sia in consiglio comunale che tramite gli organi di informazione le linee generali e le intenzioni programmatiche della Regione su questo obiettivo ma a distanza di mesi non vediamo alcuna realizzazione o procedura esecutiva.In questi giorni è apparsa anche la notizia concernente un ricorso al Tar Liguria effettuato dall’azienda classificata al secondo posto nella gara riferita alla privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo (cosiddetto lotto 2) con motivazioni che secondo le scarne notizie in nostro possesso si riferiscono alla offerta economica» - fa sapere Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

«Ci domandiamo se questa imprevista battuta di arresto possa in qualche modo coinvolgere anche il nostro ospedale di Bordighera (lotto 1) e più in generale vorremmo conoscere le motivazioni della lentezza delle procedure che ci riguardano. Sarebbe interessante capire nel dettaglio come verrà organizzata l’attribuzione del personale tra parte pubblica e privata, quale cronoprogramma verrà realizzato e in che tempi,quale sarà l’impiego della palazzina a lato del corpo principale dell’ospedale che originariamente era stata destinata a Palasalute per uso pubblico e che saltuariamente viene al contrario prevista come rientrante nella gestione privata.

Come molte volte sottolineato il nostro distretto sanitario Ventimiglia Bordighera è tra i più critici della Liguria e riteniamo che sia opportuno conoscere i tempi e i modi di una valorizzazione. Ci riserviamo di portare in consiglio comunale una mozione per impegnare il Sindaco di Bordighera ad un chiarimento con le autorità regionali competenti» - dichiara Trucchi.