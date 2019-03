Il bordigotto Davide Soreca sfiora il podio nella 450 agli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro

Bordighera. Il pilota bordigotto Davide Soreca domenica ha partecipato alla seconda giornata degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro piazzandosi alla fine al 24esimo posto. Nella classe 450, invece, sfiora il podio classificandosi quarto, mentre si piazza 19esimo nella classifica individuale.

È stata una prova ricca di battaglie con Steve Holcombe autentico mattatore di giornata. Il ottanico ha dominato la classifica assoluta fin dalla prima speciale X-CUP Motocross Marketing – Galfer, anche se gli avversari Loic Larrieu e Christophe Charlier sono stati alle sue spalle per tutta la gara dando vita a bel duello.

Podio sfumato proprio all’ultima speciale per il pilota Honda Redmoto Charlier, che scivola al sesto posto assoluto; davanti a lui si piazzano il compagno di casacca Thomas Oldrati (5°), Alex Salvini (4° – Honda Redmoto), Daniel McCanney (3° – TM Racing) e lo stesso Larrieu che conclude al secondo posto alle spalle di Steve Holcombe. Grazie a questa vittoria, Holcombe si fa sua leadership del Campionato aggiudicandosi cosi la prima 24MX Leader Plate della stagione.

Nelle classi si confermano Tommaso Montanari (KTM TNT Corse) nella 125, Maurizio Micheluz (Husqvarna) nella 250 2t, Deny Philippaerts (Beta Boano) nella 300, Alex Salvini (Honda Redmoto) nella 450 e Matteo Pavoni (Beta Boano) nella Youth mentre nelle categorie 250 4t e Junior vincono la seconda giornata Thomas Olrdrati (Honda Redmoto) e Enrico Zilli (Husqvarna Osellini). Nella Coppa FMI doppietta per Francesco Giusti (Beta) nella 2t, mentre il day2 nella 4t lo vince Giorgio Berri (KTM).

Tra i Motoclub vince il G.S. Fiamme Oro, che conquista la prima posizione di campionato, e tra i team a mettere la firma nella classifica di odierna è ancora l’Osellini Husqvarna. Stefano Garnero è stato il miglior pilota della Coppa Italia in sella alla Gas Gas 300 2t, conquistando sia l’Assoluta che la Senior; a completare il quartetto dei vincitori ci sono Cristian Valentini (Cadetti – Sherco), Julien Sevecek (Junior – Yamaha) e Agostino Volpi (Major – Honda).

Per il Trofeo Airoh Cross Test il pilota più aggressivo e veloce della speciale fettucciata in questa seconda prova a Gioia dei Marsi è stato Giacomo Redondi (Husqvarna Jet), mentre il più tecnico tra le impervie insidie dell’Extreme Test X-CUP Motocross Marketing-Galfer è stato Steve Holcombe.

Tra i giovanissimi il vincitore del secondo round del Trofeo Enduro Action è Enrico Zilli. La giornata si è conclusa naturalmente con le premiazioni, dove erano presenti le maggiori autorità locali tra cui il sindaco di Gioia dei Marsi Avv. Gianclemente Berardini.

Grande sorpresa infine per lo staff, ed in particolar modo per Tony Mori, al quale è stata consegnata una targa da parte dei Motoclubs d’Abruzzo per l’impegno dimostrato per il territorio locale in questi anni. Il premio è stato consegnato direttamente dalle mani del presidente del Co.Re. Abruzzo, Elvio Fortuna.

Gli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro vi danno appuntamento ad Arma di Taggia il prossimo 31 marzo.