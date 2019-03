Camporosso. Aceb desidera ringraziare tutto il pubblico che ieri sera ha riempito la sala dei Tigli per vedere lo spettacolo benefico con il cabarettista comico di Zelig Andrea Di Marco.

«Spettacolo e beneficenza, un connubio perfetto. Ha aperto la serata Alberto Pastor, un giovane cantautore di Pigna (Buggio), che ha partecipato a Coreali nel 2017, organizzata dalla Liguria Records e dalla Regione Liguria, sotto la direzione artistica del M° Massimo Morini, leader dei Buio Pesto, scelto per la finale da Enrico Ruggieri si è portato a casa il 3° posto.

In seguito sono stati consegnati gli assegni virtuali per un valore totale di € 4.000,00 alle 2 associazioni vincitrici del bando di ACEB 2018. E’ stata fatta una scelta equa in percentuale e proporzionale alle cifre che ci sono state chieste. Alla protezione civile di Camporosso sono stati consegnati € 700,00 per l’acquisto di un mezzo spargisale del valore di € 12.000.00; alla Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia sono stati consegnati € 3.300,00 per l’acquisto di una nuova ambulanza di rianimazione. I bonifici sono stati eseguiti in data odierna e saranno sul conto delle 2 Associazioni già da martedì 02/04/2019.

Infine lo spettacolo con il grandissimo Andrea Di Marco che ha stupito il pubblico in sala per il suo cabaret, un lunghissimo applauso ha costretto l’artista a fare il bis alla finale. Serata presentata da Gino Bruzzone, amico da sempre dei volontari. Erano presenti alla serata gli sponsor al quale vanno i nostri ringraziamenti, senza di loro non avremmo mai potuto organizzarla.

Inoltre erano presenti l’assessore provinciale Fabio Perri, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi con il vice sindaco Piardi Marilena, infine i padroni di casa, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vice sindaco Maurizio Morabito e l’assessore alle Manifestazioni Cristiana Celi che hanno patrocinato la serata. Voglio ringraziarli per essere vicini ad ACEB già dalla prima ora dalla nostra fondazione» – fa sapere il presidente Aceb Stefano Urso.

I bonifici: BONIFICO PROTEZIONE CIVILE, BONIFICO CROCE AZZURRA