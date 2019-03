Imperia. Fervono i preparativi per la seconda edizione di MercatoRetrò che dal 17 a 19 maggio, come una macchina del tempo, porterà Calata Anselmi e tutta la città in un viaggio verso le epoche che hanno segnato la nostra storia.

Un viaggio fatto di motori, nautica, curiosità, oggetti d’epoca e molte sorprese all’interno di una manifestazione unica, dove il tema principale sarà proprio legato al tempo e ai ‘gioielli’ che ne custodiscono il passaggio. Organizzatori dell’evento sono Liguria Classic e Autostory, al lavoro sul progetto 2019 già dal termine della prima edizione, il cui successo ha permesso quest’anno di pensare ancora più in grande, con il supporto di società, partnership e collaborazioni nuove e prestigiose come quelle avviate con il Comune di Imperia e la GoImperia per la concessione della location ed il patrocinio.

Nei giorni scorsi gli organizzatori sono stati ospiti dell’Avignone Motor Festival, un vero punto di riferimento per gli amanti della meccanica di pregio. Saranno 25 le associazioni che parteciperanno all’esposizione-evento di Imperia: le richieste e le collaborazioni vedranno la partecipazione di club provenienti da quasi tutte le regioni italiane e dalla Francia.

Alcune anticipazioni sui primi club iscritti a MercatoRetrò 2019: Federazione Italiana Fuori Strada, che comprende il Registro Italiano Storici 4×4, presenti con i propri istruttori a disposizione per informazioni sui corsi di guida; lo storico Club 500 Golfo Dianese; l’Automotoclub Menton, che da anni collabora a stretto contatto con Autostory; il prestigioso Comitato Circuito Ospedaletti. La manifestazione è ovviamente aperta alle ultime novità motoristiche presenti sul mercato.

Anche in questa edizione non mancheranno gli spazi educativi e sociali. Saranno infatti presenti gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico Hanbury del Ruffini di Imperia, che si occuperanno dell’accoglienza al pubblico e dell’ausilio agli espositori con il supporto delle tutor interne Angela Refforzo e Gisella Rosso e del tutor esterno di Liguria Classic, Giuseppe Lo Sicco.

Due ruote in libertà, associazione di appassionati delle due e tre ruote, attiva su tutto il nord Italia e operativa da anni per eventi dedicati anche a persone con problemi di disabilità, partecipa all’evento con uno spirito tutto sociale: in collaborazione con Assofitram, associazione di pullman d’epoca, verrà organizzato un viaggio turistico nel tempo per i ragazzi dell’Isah di Imperia.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661. Aspettando MercatoRetrò 219, è possibile avere anticipazioni sull’evento visitando lo stand a ‘Sol&Vento’ dal 6 al 7 aprile, con veicoli storici e materiale informativo.