Maltempo, prolungata fino alle 12 di oggi l’allerta arancione

Genova. Arpal ha modificato l’Allerta Meteo. Per quanto riguarda la PIOGGIA, l’ALLERTA ARANCIONE sui bacini MEDI E GRANDI DI C viene PROLUNGATA FINO ALLE 12 DI OGGI, SABATO 2 FEBBRAIO.

A seguire GIALLA fino alle 15. Per i BACINI PICCOLI sempre di C permane la GIALLA fino alle 15 di domani.

NEVE: nessuna interruzione dell’ALLERTA GIALLA PER NEVE sui COMUNI INTERNI DI B e nelle ZONE D ed E che proseguirà fino alle 18 di domani, sabato 2 febbraio.

Per il resto delle allerte, sia nivologica che idraulica, nessun cambiamento rispetto a quanto stabilito in precedenza

Le piogge che stanno cadendo sul territorio regionale sono, come previsto, generalmente diffuse e persistenti. I corsi d’acqua principali mostrano innalzamenti un po’ su tutta la regione, ma in particolare su C e, in misura minore, su A. Gli idrometri posti sul bacino del Magra hanno superato in alcuni casi la soglia relativa al livello di guardia. Il passaggio del colmo della piena, sul Magra, è atteso nella mattinata di domani, 2 Febbraio e non sono attese criticità legate ad esondazioni dell’asta principale.

Per quanto riguarda la neve, deboli nevicate a bassa quota sono previste sulla zona D, l’interno delle zone A e B e la parte occidentale di E. Non si escludono isolati rovesci nevosi mentre sono possibili episodi di gelicidio, più probabili su DE e interno di B, in particolare nelle zone di confine tra le precipitazioni nevose e quelle liquide.

Ricordiamo la suddivisione complessiva in zone del territorio regionale:

A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, val Polcevera e alta val Bisagno

C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e valle Sturla

D: valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida

E: valle Scrivia, val d’Aveto e val Trebbia.