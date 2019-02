Chef 18enne di Sanremo in gara al “Jeunes talents Escoffier” 2019 a Bordeaux

Sanremo. Lorenzo Micolucci, studente al quinto anno dell’istituto Alberghiero di Arma di Taggia, è un astro nascente della cucina locale. Nato nella Città dei Fiori 18 anni fa, a marzo parteciperà al concorso “Jeunes talents”, istituito in onore del celebre chef Auguste Escoffier, a Bordeaux. L’abbiamo intervistato per saperne di più.

Ciao Lorenzo, sei soddisfatto della scelta di frequentare l’istituto Alberghiero?

Sì, sono molto contento di avere intrapreso gli studi superiori presso un’istituto Alberghiero, poiché apre le porte al mondo del lavoro. In particolare, sono orgoglioso di far parte dell’IIS Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia, una scuola che ha dimostrato in questi anni di “sfornare” veri e propri talenti della gastronomia e affermarsi a livello locale, nazionale e internazionale. Ho trovato un ambiente familiare, con docenti qualificati e umanamente unici. E’ una scelta che rifarei sicuramente e che consiglio a chiunque abbia voglia di intraprendere la carriera professionale nel mondo della ristorazione, proseguendo anche gli studi universitari nei rami dell’economia e dell’alimentazione.