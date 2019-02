Aperitivo-incontro del gruppo “Giovani per Sanremo” a sostegno del candidato sindaco Sergio Tommasini

Sanremo. Tutto pronto per l’aperitivo/incontro organizzato dal gruppo “Giovani per Sanremo” a sostegno del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, che si svolgerà sabato 23 febbraio a partire dalle 18.30 presso “Via Veneto 18″ in viale giardini Vittorio Veneto.

L’evento vedrà la partecipazione di Sergio Tommasini e sarà occasione per confrontarsi sulle tematiche inerenti le politiche giovanili.