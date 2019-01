Imperia. Il 26 e il 27 gennaio si è svolta a Bologna l’iniziativa “C’è chi dice noi”, una due giorni di contributi, proposte e idee in cui tanti giovani provenienti da tutta Italia si sono incontrati con Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico.

Dalla provincia di Imperia ha partecipato una delegazione del comitato provinciale Piazza Grande composta da Matteo Longo, segretario provinciale dei Giovani Dem; Alberto Giorgini, segretario cittadino dei Giovani Democratici di Imperia; Joele Corigliano e Pietro Podestà.

“Questa due giorni è stata occasione per ribadire che la nostra generazione vuole impegnarsi per essere protagonista di una nuova stagione per il Partito Democratico e vuole costruire un’alternativa a questo governo. Il cambiamento che Nicola Zingaretti propone, come lui stesso afferma, può diventare reale non con pacche sulle spalle ma rendendo i giovani protagonisti di una visione nuova del Paese, di una cultura politica nuova da ricostruire dando a questa generazione possibilità, spazi di iniziativa politica, di rappresentanza e decisione”.

Prossimo appuntamento il 3 marzo, data delle primarie aperte, si invitano tutti a partecipare e votare Nicola Zingaretti per ricostruire l’area del centrosinistra e un nuovo Partito Democratico.