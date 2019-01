Sanremo. Anche una squadra operativa del battaglione dei carabinieri della Legione Liguria ha prestato servizio nella città dei Fiori per garantire la sicurezza di cittadini e turisti che hanno scelto di trascorrere in piazza e per strada il loro Capodanno.

A Pian di Nave, dove si sono esibiti i The Kolors davanti a migliaia di persone, e per le strade cittadine, i militari hanno lavorato per l’incolumità di tutti.