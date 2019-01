Sanremo, gli studenti dell’istituto Marconi all’Università di Genova per uno stage sul pensiero computazionale

Sanremo. Dal 4 febbraio al 7 febbraio partirà lo stage di informatica presso l’Università di Genova, facoltá di informatica, incentrato sulla didattica del pensiero computazionale.

Lo stage coinvolge due alunni della classe 5 dell’istituto Marconi di Sanremo, Zanteschi Andrea e Infantino Claudio, selezionati tra i ragazzi più meritevoli per le loro conoscenze e competenze acquisite in matematica e informatica. In questo stage sono coinvolti 140 alunni provenienti da Toscana, Piemonte e Liguria, valido anche come progetto di alternanza scuola lavoro.

L’istituto Marconi ancora una volta si dimostra all’ avanguardia non solo per le competenze che fornisce a livello tecnico professionale laboratoriale, ma anche competitivo per alunni che si rapportano con ragazzi provenienti da differenti realtà scolastiche italiane.

Il progetto ha trovato l’appoggio del dirigente scolastico Anna Rita Zappulla, la collaborazione della docente di matematica Teresa Dipasquale e della professoressa Anna Cristina Meinardi quale funzione strumentale per l’alternanza scuola lavoro.