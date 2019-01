Messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici nell’Imperiese, in arrivo più di 11milioni

Imperia. E’ stato adottato il decreto del ministero dell’Interno che attribuisce 400milioni di contributi ai Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il provvedimento, previsto dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 107 legge 145/2018), assegna a 224 Comuni della Liguria 11milioni 70mila euro.

Nello specifico, il contributo è assegnato in misura differenziata sulla base della popolazione:

– 40mila euro ai 134 comuni liguri con popolazione fino a 2mila abitanti, per un totale di 5mln 360mila euro;

– 50mila euro ai 49 comuni con popolazione compresa tra 2mila e 5mila abitanti, per un totale di 2mln 450mila euro;

– 70mila euro ai 28 comuni con popolazione tra 5mila e 10mila abitanti, per un totale di 1mln 960mila euro;

– 100mila euro ai 13 comuni con popolazione tra 10mila e 20mila abitanti, per un totale di 1mln 300mila euro.

I Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 e potranno procedere agli affidamenti degli appalti di lavori, con le seguenti modalità, così come modificate dalla legge di Bilancio:

1) con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi fino a 40mila euro;

2) con affidamento diretto previa consultazione per importi da 40mila a 150mila euro;

3) mediante procedura negoziata previa consultazione per importi da 150mila a 350mila euro.

L’elenco dei comuni della provincia di Imperia che beneficeranno dei contributi: Dettaglio contributi comuni.