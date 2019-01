La Regione Liguria chiede che il raduno nazionale degli alpini 2021 di svolga a Genova

Genova. Regione Liguria oggi ha formalmente chiesto che, nel 2021, Genova sia scelta come sede della tradizionale adunata nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini. In tal senso, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal capogruppo leghista e Alpino in congedo Franco Senarega.

“La Città di Genova – ha spiegato Senarega – aveva già ospitato con successo le adunate nazionali che si erano svolte il 20 aprile 1931, il 26-28 aprile 1952, il 16-18 marzo 1980 e il 19-20 maggio 2001”.

Si tratta di una manifestazione, “che oltre a portare gioia e sorrisi, stavolta potrà contribuire anche a far tornare la normalità nel nostro capoluogo dopo lo choc del tragico crollo del Ponte Morandi – continua Senarega – Auspico con tutto il cuore che il raduno si svolga a Genova e con il nuovo viadotto autostradale sul Polcevera finito e collaudato”.

“Con questo documento – dice l’esponente della Lega – abbiamo quindi impegnato la giunta a promuovere ogni utile iniziativa affinché la nostra Città possa tornare di nuovo a essere sede della tradizionale adunata nazionale degli Alpini, assicurando tutta la collaborazione e il sostegno necessario per ospitare l’importante manifestazione. Nel ricordare le tradizioni che legano la nostra regione al Corpo degli Alpini, ringrazio la sezione di Genova dell’Associazione Nazionale Alpini, che insieme alle altre sezioni liguri ha condiviso la proposta di ospitare l’evento del 2021 nel capoluogo regionale”.