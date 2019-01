Imperia, Forza Nuova: “Ordine contro il caos. L’episodio accaduto sul lungomare Vespucci è inaccettabile”

Imperia. «Ennesimo caso di violenza, ennesima occasione in cui i cittadini italiani si sono trovati ad affidare la propria incolumità solo nelle mani della fortuna, l’accaduto sul lungomare Vespucci ad Imperia è inaccettabile» – afferma Angela Verdicchio, coordinatore regionale della Liguria per Forza Nuova.

«È stata fortuna, infatti, che non ci siamo trovati davanti a un altro caso “Adam Kabobo”, il ghanese che l’11 maggio 2013 uccise tre passanti a Milano a colpi di piccone. Forza Nuova non intende fare da spettatore a queste scelleratezze» – continua Angela Verdicchio.

«Come sempre scendiamo in piazza a difesa dei cittadini italiani, gridando al rimpatrio immediato di quest’orda di malviventi il cui scopo è, a parte delinquere, alimentare il business dell’accoglienza ed il folle progetto della sostituzione etnica e religiosa del nostro popolo, affinché diventiamo un manipolo di persone senza radici, senza tradizioni e senza alcuna morale. Persone vuote da riempire con qualsiasi cosa passi per la testa, pur di non pensare a noi stessi ed al nostro prossimo» – conclude.