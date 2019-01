Il New York Times incorona la Liguria meta del 2019

La Liguria brilla nella prestigiosa selezione dei 52 Places to Go del New York Times. Insieme alla Puglia, è la sola regione italiana ad essere stata inserita tra le mete da sogno del 2019 dal primo quotidiano statunitense.

La terra del Festival di Sanremo, della grotta di Byron, della superba e selvaggia Genova, è stata collocata al 25esimo posto della classifica. Una recente scoperta del turismo internazionale, di cui vengono elogiati soprattutto i pittoreschi borghi di pescatori.

Tra le altre destinazioni da non perdere nell’anno appena cominciato per il New York Times ci sono Porto Rico, 1° posto, l’indiana Hampi al secondo e Santa Barbara al terzo. Seguono la natura selvaggia di Panama (4°), l’anima culturale di Monaco di Baviera (5°), il Mar Rosso di Eilat, in Israele (6°), l’arte contemporanea delle isole giapponesi di etouchi (7°), la ridente città danese di Aalborg (8°), le nove isole vulcaniche delle Azzorre (9°) e le grotte di ghiaccio dell’Ontario (10°).