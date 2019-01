Don Bosco Vallecrosia Intemelia, gli impegni del settore giovanile nel fine settimana

Vallecrosia. Weekend della Befana impegnativo per il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy.

Parte della squadra degli esordienti 2006 parteciperà al 12esimo Torneo della Befana a Firenze. I ragazzi, guidati dall’allenatore Luca Soncin, sono stati inseriti nel girone eliminatorio A insieme a Inter e Zola Predosa (Bologna). Dopo la fase eliminatoria prenderanno il via le fasi finali fino a domenica quando sarà decretata la squadra vincitrice. L’altra parte della squadra sarà invece impegnata a Sanremo al 1° Trofeo biancazzurro – Città di Sanremo, al quale parteciperanno squadre provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

I pulcini 2008, domenica 6 gennaio, prenderanno parte alla prima edizione del “Torneo della Befana”, organizzato dalla Sanstevese al campo sportivo comunale, mentre i pulcini 2007 scenderanno in campo al Morel, domenica 6 gennaio, per partecipare al tradizionale Torneo della Befana. Infine i Primi Calci 2011 domani andranno a Pian del Merula per il 1 Torneo della Befana che si terrà presso il Palazzetto dello Sport di Andora.