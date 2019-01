Ventimiglia. Dopo il grande successo dei corsi dedicati al mondo del caffè, ritorna la collaborazione tra CNA Imperia e gli esperti di Coffeel-Quality Coffee Experience, artigiani del settore caffè di Ventimiglia.

Per la prima volta in Liguria arriva il corso di formazione professionale e artigianale per l’inserimento nel settore del caffè con il patrocinio di AICAF, Accademia Italiana Maestri del caffè. Un corso di caffetteria che si propone ad un panorama di gusto più ampio: il caffè non solo come bevanda che scandisce le ore della giornata, ma anche come innovativa tipologia di offerta ed accostamento per il cliente sempre più esigente.

A chi si rivolge il percorso: a tutti coloro che amano l’antica bevanda, professionisti e non. Un modo diverso di pensare al caffè, partendo dal frutto fino a scoprirne i principali aspetti della cultura, dalle origini, all’assaggio, ai metodi di preparazione professionali, ritrovando l’eccellenza in tazza attraverso un percorso di gusto, professionalità e maestria. Si rivolge dunque ai neofiti che desiderano qualificarsi con impegno e collocarsi professionalmente nel Mondo del Caffè, ma soprattutto agli operatori del settore HO.RE.CA., consapevoli che distinguersi sia possibile unicamente attraverso l’approfondimento di contenuti di alto valore e la padronanza della relativa esperienza pratica.

Durata e sede: Il settore del caffè è un settore in costante crescita, sempre alla ricerca di personale preparato e disponibile alla condivisione in virtù di progetti volti al miglioramento della qualità del prodotto e del servizio: l’offerta formativa sarà articolata in un percorso professionale, una vera e propria Master class, della durata di 100 ore articolate in 21 giornate, e prenderà il via dal prossimo 6 marzo fino al 24 giugno. Il percorso offrirà una esperienza vissuta direttamente nel laboratorio artigianale di torrefazione modernamente attrezzato di Coffeel quality coffee experience: la sede degli incontri formativi nella neonata zona franca della cittadina medievale di Ventimiglia in Via XXV aprile 4 dove, in compagnia di professionisti artigiani e relatori d’eccezione, si potranno scoprire profumi, aromi e segreti di preparazione del caffè.

Docenti e relatori: importante il gruppo dei professioni, che interverranno e cureranno workshop interattivi sulle varie possibilità di abbinamento ed utilizzo del caffè come eccellenza in cucina ed in sala:

• maestri del caffè quali Fulvio Manuello e Massimo Fanni

• 3 giornate con il popolare Gianni Cocco, specialista di caffetteria, maestro del caffè e istruttore dell’AICAF

• Chef di cucina quali Federico Lanteri del Ristorante Il Torrione di Vallecrosia e Luca Rusconi di My Home Kitchen

• Sommelier professionisti

• Tecnici di laboratori specializzati

• 1 giornata con i tecnici della depurazione dell’acqua di Brita Italia

Al termine del percorso, i partecipanti effettueranno un test di valutazione su tutti i temi trattati, al fine di conseguire il diploma personalizzato e patrocinato da CNA Imperia e AICAF, Accademia Italiana Maestri del caffè.

I posti sono limitati: per informazioni o per richiedere il programma completo del corso, contatta CNA Imperia allo 0184/500309 oppure invia una e-mail a segreteria@im.cna.it