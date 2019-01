Bordighera. Un progetto per migliorare e mettere in sicurezza la scuola Rodari di via Pasteur. Lo ha presentato il sindaco Vittorio Ingenito. Il progetto verrà realizzato, come sottolineato dal primo cittadino, “con i soldi che erano stati destinati alla piazza della Stazione”. “Stiamo costruendo un luogo migliore per i nostri figli dove potranno trascorrere la loro infanzia”, aggiunge Ingenito, che specifica: “Il progetto prevede un enorme numero di migliorie, sia esterne che interne, nonché la messa in sicurezza antisismica del complesso: è un intervento molto importante e ad oggi mai realizzato. La sicurezza viene sempre prima di tutte le cose”.

I lavori, che prevedono tra l’altro la realizzazione di un parco giochi a tema “La Freccia Azzurra”, tratto da un libro del noto poeta Gianni Rodari: un treno che porta i bambini nel mondo della fantasia, su “binari” realizzati in gomma anti-trauma colorata di azzurro.

Oltre a questo, il parco avrà un nuovo sistema di irrigazione automatizzato, e un campetto polifunzionale completamente rifatto.

“I lavori partiranno quando le scuole saranno chiuse”, conclude il sindaco, “Così non avremo camion e mezzi pesanti in movimento mentre i bambini entrano, escono o giocano a scuola e nel cortile”.