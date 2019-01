Associazione Italiana Allenatori, il bilancio dell’attività della sezione di Imperia

Imperia. L’anno volge al termine ed è tempo di tirare le somme su quanto svolto dall’Associazione Italiana Allenatori della sezione di Imperia presieduta da novembre 2016 dal neo responsabile “orange” Stragapede Vincenzo.

In questo secondo anno da presidente insieme al suo direttivo sono state tante le attività organizzate a favore degli allenatori imperiesi. Tanto per dare dei numeri al 30 dicembre fanno parte dell’Associazione 126 iscritti più 7 soci sostenitori per un totale di 133 associati (nel 2017 erano 64 e nel 2016 erano 34 ). Questo incremento è dovuto

all’impegno profuso dai soci nel creare eventi formativi, giornate sul campo con professionisti, corsi di aggiornamento e corsi abilitanti del settore tecnico.

Ecco le attività svolte nel 2018:

– 14 febbraio, creata e presentata la pagina social su Facebook dell’Aiac Imperia per tenere aggiornati i tecnici imperiesi sugli eventi organizzati. Oltre 100 tecnici che seguono la pagina del social network.

– 19 febbraio, stipulata la convenzione con il C.D.O. Centro Diagnostico Ospedalettese del dott. Rossi, centro specializzato in ortopedia e medicina in generale che applica a tutti gli associati Aiac un tariffario vantaggioso su tutte le prestazioni.

– 12 marzo, incontro con Piccareta Fabrizio tecnico dell’Inter Turku F.C. (seduta d’allenamento sul campo del Cervo con il team della Prima Divisione Veikkausliga Finlandese e incontro con il tecnico presso la sala consigliare del Comune di Diano Marina).

– 12 marzo, incontro con Pionetti Enrico preparatore dei portieri della Nazionale Nigeriana che ha partecipato ai Mondiali Russi del 2018.

– 5 marzo/7 aprile, “Corso Allenatore Portieri Dilettanti e per Settore Giovanile “ – organizzato per la seconda volta in Liguria. Tutti promossi i 28 corsisti che hanno partecipato.

– 7 aprile, in occasione della partita di campionato Monaco – Nantes stipulata una collaborazione con l’Asm Monaco per andare a vedere le gare casalinghe di Ligue 1 ad un prezzo scontato per gli associati Aiac.

– 21 maggio, organizzato ad Arma di Taggia il primo modulo del corso d’aggiornamento obbligatorio per i tecnici, valido per mantenere l’iscrizione all’albo dei tecnici nazionale. Corso tenuto dal docente di Coverciano Cadregari Adriano.

– 10 giugno, Premio “The Best Coach” in cui l’AIAC imperia ha offerto e premiato tramite votazioni via web il miglior tecnico del settore giovanile Berrica Pasquale e il miglior tecnico delle prime squadre Bencardino Alfredo.

– 1 settembre, “Torneo Internazionale Carlin’s Boys “ – partnership con il Torneo in cui come Aiac Imperia abbiamo offerto e premiato il miglior Tecnico della manifestazione. Premio vinto dal mister dell’Empoli Rosario Pergolizzi.

– 12 e 13 ottobre, collaborazione con la Si.Me sport per l’organizzazione del primo workshop dedicato all’osservatore di calcio tenuto da relatori del calibro di Fulvio Pea(Livorno), Alessandro Maroni (Sampdoria), Stefano Ricci (Fiorentina), Riccardo Guffanti(Cagliari) Luca Pellegrini e Giancarlo Riolfo. Importante sessione tenuta da Giovanni Iemmolo responsabile di Wyscout.

Ora si guarda al 2019 e in programma oltre ad organizzare incontri con tecnici professionistici con cui scambiare idee e metodi di allenamento verrà organizzato un viaggio a Coverciano ospiti del Centro Tecnico Federale la cui giornata prevede la visita del Museo del Calcio (punto di riferimento per la cultura e la memoria calcistica italiana), visita dell’allenamento di una Nazionale Italiana e incontro nell’aula magna “Giovanni Ferrari” con il presidente dell’Aiac Nazionale Renzo Ulivieri.

Nel primo semestre dell’anno è in dirittura d’ufficialità l’organizzazione del corso per l’abilitazione di allenatori di base Uefa B che si svolgerà a Camporosso. Nel secondo semestre se le adesioni saranno sufficienti si organizzerà un Corso Uefa C che è dedicato in maniera specifica a formare futuri tecnici che andranno a operare nei settori giovanili.

Tra i due corsi verrà organizzato a livello territoriale il secondo modulo dei corsi d’aggiornamento obbligatori per mantenere l’iscrizione all’albo dei tecnici. Questo e tanto altro ancora nel 2019 per gli associati all’AIAC Imperia che attraverso il presidente e il direttivo porgono i migliori auguri di un buon inizio anno nuovo a tutti gli allenatori associati e non con la speranza che nel 2019 possano comprendere l’utilità e i vantaggi che si hanno a far parte dell’Associazione Allenatori Italiani.