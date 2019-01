ASD Imperia, tutti i convocati per la sfida contro il Busalla

Imperia. La diciassettesima giornata del campionato Eccellenza Liguria vede opporsi, presso lo stadio “Nino Ciccione”, Imperia, che ritrova tra le propria fila Nicholas Costantini di rientro da un turno di squalifica, e Busalla reduce dalla vittoria casalinga contro il Ventimiglia (2-1) con una posizione in classifica, ottava con 22 punti, abbastanza tranquilla. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Valdivara (0-2), arrivano a questa partita terzi con 29 punti con solamente una lunghezza di distacco dal secondo posto e meno tre dal primo posto attualmente occupato dalla Genova Calcio.



Mister Pietro Buttu ha diramato le seguenti convocazioni per la partita in programma domenica 20 alle ore 15:00:

Trucco, Meda, Fazio, Ambrosini, Di Lauro, Laera, Costantini, Faedo, Cavallone, Giglio, Martelli, Moscatelli, Roda, Castagna, Tahiri, Pelliccione, Correale, Nastasi, Fatnassi, Mella