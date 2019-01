A Sanremo l’incontro interattivo “Medicina ayurvedica & sahaja yoga”

Sanremo. Evento unico in Liguria per iniziare il nuovo anno sotto il segno del benessere. Patrocinato dal comune si terrà sabato 26 gennaio al Palazzo Roverizio alle 16.30 l’incontro interattivo “Medicina ayurvedica & sahaja yoga” a cura della dottoressa Sujata Keniale Tommasi, laureata presso l’Università di Kolapur, India in Medicina Ayurvedica e Chirurgia e Specializzata nello studio dei Cinque Elementi, nell’esame del polso e dell’Esame attraverso la percussione.

La dottoressa Sujata ci farà conoscere questa antica e vasta scienza definita “Scienza della vita” e ci dimostrerà la profonda connessione tra il nostro corpo fisico e il nostro corpo sottile, energetico, attraverso una sessione pratica di meditazione. Alla fine della serata capiremo come si può ripristinare il completo benessere individuale, unendo le tecniche della meditazione Sahaja Yoga ai principi della medicina Ayurvedica.

Per le persone interessate seguiranno incontri di approfondimento. Sia l’incontro con la dottoressa Sujata che i successivi incontri di approfondimento di meditazione sono gratuiti.

Info e prenotazioni al n. 328 2638575