Ventimiglia. Da oltre 15 anni si ripete la tradizione del Presepe Provenzale nella suggestiva cripta della chiesa di San Michele. Il presepe, unico nel suo genere qui in Liguria, ma molto diffuso nella vicina Provenza, è composto da statue, santons in francese, santui in dialetto ligure provenzale, costruite con antiche tecniche: mani, viso, piedi in terracotta, abiti e accessori in tessuto e cuoio.

Le statue riproducono tipici abiti della Provenza di fine 1800 e le varie attività: falegname, boscaiolo, macellaio, pescivendolo. Nella realtà quotidiana, unico riferimento al presepe classico la Natività e i re Magi. Questo presepio è costituito da oltre 200 santui e altrettanti animali, più diversi diorama che ricostruiscono scene di vita quotidiana quali la bottega, la “topia” con i vecchietti all’ombra di una pianta di vite, le bancarelle con il pesce appena pescato. Quest’anno il Presepe provenzale sarà arricchito da un fondale dipinto da Luciana Formaggini, nota artista di Ventimiglia, che ha voluto riprodurre la città alta di fine “800.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio la millenaria chiesa di san Michele sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Oltre al Presepe provenzale sarà visibile anche la mostra dei presepi partecipanti al concorso Presepi poveri che vedrà la conclusione, con premiazione il 6 gennaio alle 15.30. Il pubblico potrà votare il presepe preferito, il presepe provenzale è diventato un tradizionale appuntamento e ogni anno oltre 1000 persone si recano a visitarlo. L’inaugurazione sarà il 23 dicembre alle 15.30 con un piccolo concerto di clavicembalo a cura del M° Andrea Verrando con musiche di J. S. Bach, G. Frescobaldi, D. Zipoli, D. Buxtehude, questa sarà anche l’occasione per scambiarsi i tradizionali auguri di buone feste. La cittadinanza è cordialmente invitata.