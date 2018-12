Strade liguri sempre più trafficate, nell’Imperiese il numero di tir aumenta dello +0,7%

Imperia. Sono 84.804 i tir per trasporto merci che attualmente circolano in Liguria, si tratta di un aumento dello 0,7% rispetto allo scorso anno.

A diffondere i dati è l’Osservatorio sulla mobilità sostenibile di Airp, Associazione italiana ricostruttori pneumatici, che evidenzia come il numero di autocarri sia in costante aumento di anno in anno, rendendo le strade e autostrade liguri sempre più trafficate. Nell’intera penisola il parco circolante di tir per trasporto merci registra 4-083.348 unità.

La provincia ligure in cui si registra l’aumento più significativo è Savona con lo 0,8% in più di autocarri, segue la provincia di Imperia con 0,7%, la provincia di Genova con 0,6% e la provincia di La Spezia con 0,5% Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulla base di dati Aci.

La regione in cui questi veicoli sono cresciuti di più nell’ultimo anno è il Trentino Alto Adige, in cui si registra un aumento del 15,1%. In seconda posizione segue la Valle d’Aosta (+12,4%) e la Basilicata (+2,6%).

Nonostante questa crescita, la maggior parte delle unità sono vecchie e hanno un forte bisogno di ricambio, un ricambio che, per via della crisi che si è abbattuta sul Paese negli ultimi dieci anni, le aziende hanno preferito rimandare ad un momento più florido per il settore.