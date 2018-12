Sanremo piange Giorgio Silvano, ex assessore stroncato da una malattia

Sanremo. E’ morto a 75 anni Giorgio Silvano , ex assessore del Comune di Sanremo e per 17 anni, dal 1995 fino a 2012, direttore della Scuola Edile della Provincia di Imperia. La notizia della sua morte, al Borea di Sanremo per una malattia, si è presto diffusa in città.

In tanti hanno lasciato un messaggio di cordoglio su Facebook. Tra questi, l’assessore regionale e consigliere di opposizione nel Comune di Sanremo Gianni Berrino: “Ciao Giorgio. Sei stato politico, imprenditore, padre marito, cavallo pazzo, atleta. Io ti voglio salutare e ricordare come Biker, con il tuo immancabile giubbotto di pelle, il portafoglio legato alla catena e gli stivaletti. Rip!”.

Prima di diventare Direttore della Scuola Edile, Silvano, come imprenditore, aveva dato un’importante e prezioso contributo, ricomprando con passione e determinazione ruoli di rilievo all’interno dell’Unione Industriali della Provincia d’Imperia: è stato Vice Presidente della Sezione Edili di Confindustria Imperia nel biennio 1983/1985, e Presidente della medesima Sezione per il periodo dal 1985 fino al 1991.

Dal 1991 al 1994 è giunto al vertice del Collegio Costruttori Edili di Genova, l’attuale Associazione Nazionale Costruttori Edili della Regione Liguria.