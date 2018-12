Nell’Imperiese la manovra costa ai pensionati quasi 1,5milioni di euro

Imperia. Mobilitazione dei pensionati contro la manovra che blocca la rivalutazione dei vitalizi ieri di fronte alla Prefettura in Largo Lanfranco a Genova.

I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil sono scesi in piazza per, come si legge in una nota stampa, «denunciare con forza l’atto vessatorio contro i pensionati, che questo governo compie intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Diciamo basta: non si possono più usare le pensioni come il bancomat dei governi.In tre anni la manovra finanziaria sottrae 2 miliardi e mezzo dalle tasche dei pensionati, compiendo un vero e proprio furto, in particolare sulle pensioni medio basse. È una decisione insopportabile»

Secondo i dati calcolati dalle tre sigle sindacali e diffusi tramite comunicato stampa, in provincia di Imperia i pensionati colpiti dalla manovra del Governo e che vedranno ritoccati i propri assegni saranno 21.944. Da un calcolo preliminare la perdita economica complessiva ammonta a 1.366.238 euro su base annua.

Una sforbiciata che costerà quasi un milione e mezzo di euro e che ha portato i sindacati a chiedere, «di ritirare questa decisione sbagliata e punitiva verso una fascia di popolazione che meriterebbe di essere aiutata e sostenuta anche con una riduzione del carico fiscale, visto che sui pensionati italiani grava una tassazione doppia rispetto alla media europea».

A livello regionale, si legge ancora nella nota, «la percentuale di pensionati che percepiscono una pensione superiore a 3 volte il minimo è superiore a quella rilevata a livello nazionale (48,2% contro 40,8%). Tale differenza è dovuta al fatto che le pensioni in Liguria sono prevalentemente pensioni da lavoro, frutto di vite lavorative continuative e di contributi realmente versati, nell’industria o nei servizi. Si colpiscono quindi persone che hanno lavorato tutta una vita e che avrebbero diritto a una pensione dignitosa. Se il governo non modificherà questo intervento non staremo di certo fermi a guardare e intensificheremo la mobilitazione che portiamo avanti da anni per una vera ed equa riforma del sistema previdenziale italiano».