Lo showman imperiese Paolo Bianco torna in scena con “Pomeriggio in musica”

Andora. Dopo il grande successo di via XX Settembre a Porto Maurizio, lo showman imperiese Paolo Bianco torna con lo spettacolo “Pomeriggio in musica”.

Le più belle voci della Liguria e non, si esibiranno sul palco di Piazza Santa Maria ad Andora. Lo spettacolo pomeridiano sarà previsto per mercoledì 2 gennaio dalle 17 proprio ai piedi del albero di Natale allestito per le festività Natalizie dal Comune di Andora.

Organizzato dallo stesso Comune, lo spettacolo vedrà il coinvolgimento della popolazione, con ospiti che si esibiranno sul palco di Piazza Santa Maria, alcuni di loro già ospiti alle tante manifestazioni di spicco in Italia.

Tra loro India Giordano 15 Anni Imperia, Anastasia Bottitta 15 anni Imperia, Simone Molardi chitarrista e cantante di Cremona, ma anche Paolo Marras e Monica Derar Di Andora, Silvana Pizzo Andorese Cinzia Naso voce storica radiofonica.

Tantissimi gli amici che trascorreranno il pomeriggio del 2 gennaio tutti uniti da una stessa passione, la musica. Paolo Bianco che segue molte manifestazione nel Ponente Ligure e nel Nord Italia condurrà la manifestazione che nasce da una collaborazione con Elio Donzella volto noto del giornalismo imperiese.

Bianco che conduce varie manifestazioni degli eventi collaterali del Festival di Sanremo ormai da anni porta voci nuove sui palchi e nei locali. Un ringraziamento al comune di Andora sempre presente con appuntamenti di spicco per residenti e turisti.

Quindi non esitate siete tutti invitati.

Sarà presente con riprese video Week Music Channel di Domenico Messana.