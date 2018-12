Leonardo e Sofia, i nomi più amati dai genitori liguri

Liguria. Leonardo e Sofia: sono questi i nomi più amati dai genitori liguri e diffusi fra i nuovi nati nel 2017.

Secondo l’Istat, lo scorso anno all’anagrafe sono stati registrati 177 maschietti con il primo e 145 femminucce con il secondo, con un’incidenza rispettivamente del 3,6% e del 3,1% su 100 neonati.

E se a livello nazionale Leonardo è salito nella graduatoria dal terzo al secondo posto, quest’anno ha raggiunto il primato non solo in Liguria ma anche in altre 8 regioni italiane, tutte del Centro-Nord. Podio indiscusso invece per Sofia, che è il nome più frequente fra le bambine in quasi tutte le regioni italiane: prima scelta in quelle del Centro-Nord (a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, in cui primeggia il nome Emma, e della Valle d’Aosta, dove troviamo Alice) e in quattro del Sud.

Quanto al significato di questi due nomi, Leonardo è di origini lontane e ricorda grandi personaggi della Storia. Deriva infatti dal termine longobardo Leonhard, che era composto dagli elementi germanici levon, ovvero “leone”, ehard o hardu, che voleva dire “forte”, “valoroso”, “coraggioso”. “Leone valoroso”, “leone coraggioso” o ancora “forte come un leone” sono dunque i significati attribuiti a questo nome. Il suo onomastico si festeggia il 6 novembre in onore di San Leonardo, abate di Noblac in Francia, vissuto nel VI secolo, patrono di Campobasso, dei carcerati, degli agricoltori, dei fabbri e dei fruttivendoli, un Santo che viene evocato addirittura per auspicare un parto facile. L’onomastico di Leonardo cade anche in altre date: 30 marzo (San Leonardo Murialdo); 23 luglio (Beato Leonardo da Recanati);18 agosto (Beato Leonardo, abate di Cava); e 26 novembre (San Leonardo da Porto Maurizio). Tra i grandi personaggi che hanno indossato questo nome, senza dubbio occorre ricordare l’inventore Leonardo Da Vinci.

È di derivazione greca invece il nome Sofia e significa “sapienza”, “sapere”, “saggezza”, “scienza”, 2conoscenza”. Non a caso Sofia era il nome di una dea della sapienza della mitologia dell’antica Grecia e, curiosità, godeva di una buona fortuna onomastica, tanto che i cristiani lo consideravano un nome mistico. Sofia si diffuse soprattutto in epoca medievale tra le nobili famiglie europee e Sofia vennero chiamate anche molte regine e principesse del Vecchio Mondo, tra cui l’arcigna e perfida arciduchessa Sofia d’Asburgo, la zia di Sissi. Sofia festeggia l’onomastico il 30 settembre, in omaggio a Santa Sofia di Costantinopoli, chiamata anche Sonia o Sapienza, martire a Roma sotto Traiano insieme alle sue tre figlie; Pistis, Elpis, Agape (le odierne Sante: Fede, Speranza e Carità). Altre date sono il 17 settembre, il 15 maggio e il 4 giugno.