Lavori stradali a Sanremo, ecco come cambia la viabilità

Sanremo. Conseguentemente al rifacimento degli asfalti, nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 dicembre dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 6 del giorno successivo si effettueranno lavori di ripristino della segnaletica orizzontale nelle seguenti vie: lungomare Italo Calvino, giardini Vittorio veneto, via F. Canai, via Q. Mansuino, via P.Semeria, corso Garibaldi, via S.Francesco, via Martiri della Libertà, via N.Bixio, corso Matuzia e corso Marconi. Ordinanza

Nei tratti debitamente segnalati vige il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.