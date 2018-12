La Stella di Natale must have delle festività, in Liguria la acquista una famiglia su due

E’ uno dei simboli indiscussi del Natale e durante le festività rappresenta un must have a cui non si può rinunciare.

Stiamo parlando dell’Euphorbia pulcherrima, conosciuta comunemente come Stella di Natale, pianta ornamentale originaria del Messico, diventata una delle decorazioni natalizie più celebri, tanto che viene scelta da una famiglia su due, secondo gli ultimi dati di Coldiretti Liguria.

Sono numerose in regione le coltivazioni di questo bellissimo fiore, principalmente nelle serre della Piana d’Albenga, dove si producono circa 300 mila piante, per un valore economico di un milione di euro all’anno.

Negli anni la produzione ligure ha subito una leggera flessione, ma nonostante ciò la Stella di Natale rimane uno degli addobbi natalizi più ricercati, per via del suo colore rosso, simbolo di questa festività.