Imperia, in Finanziaria i soldi per il molo lungo di Oneglia

Imperia. “Il Governo ha accolto oggi alla Camera dei deputati la raccomandazione da me sollecitata attraverso un ordine del giorno legata alla necessità di provvedere tempestivamente al riconoscimento di almeno 22 milioni di euro per la Regione Liguria al fine di permettere la realizzazione del piano di interventi predisposto dal commissario delegato e in particolar modo le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione del Molo Lungo di Oneglia della città di Imperia”.

Lo comunica il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè.

“Si tratta – sottolinea Mulè – di un importante punto fermo, che arriva al termine della discussione della legge di bilancio, per la Liguria e soprattutto per Imperia. Il governo dovrà infatti destinare attraverso la Regione almeno 7,5 milioni di euro degli almeno 22 milioni previsti per affrontare le priorità di protezione civile “per gli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del molo di Imperia, come tra l’altro stimato dagli uffici tecnici dello stesso Comune . Il mio impegno ovviamente prosegue adesso, in raccordo con Regione e Comune, per dare seguito alla raccomandazione fatta propria dal governo e assicurare dunque nel più breve tempo possibile i fondi a Imperia“