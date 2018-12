Direttiva Bolkestein, il Sindaco di Sanremo: “Molto bene la proroga di quindici anni”

Sanremo. “Molto bene la proroga di quindici anni della Direttiva Bolkestein per tutto il comparto balneare ma ora serve fare chiarezza anche sull’altro settore interessato dalla Direttiva dell’Unione Europea: quello degli ambulanti”, afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri in relazione all’esclusione delle imprese balneari dalla Direttiva Bolkestein per i prossimi quindici anni, provvedimento su cui è stata annunciata dal Governo un’intesa nell’ambito della definizione della nuova manovra finanziaria.

“In quest’ultimo anno come Comune di Sanremo abbiamo sostenuto la campagna portata avanti dalla Regione Liguria e dall’assessore competente Marco Scajola, con cui incontrai anche i rappresentati di categoria a Sanremo. Credo che questo provvedimento potrà comportare stabilità e nuovi investimenti in un settore, quello del turismo balneare, che a Sanremo e in Liguria ha un valore rilevante per l’economia locale”.

“Ritengo tuttavia – aggiunge il Sindaco – che alla luce di questo meritorio provvedimento vada fatta al più presto chiarezza anche per il settore degli ambulanti ed altri esercenti ugualmente interessato dalla Direttiva Bolkestein. E’ emblematico il caso del mercato annonario: l’importante operazione di riqualificazione ormai di prossima partenza, attesa da decenni a Sanremo, è stata l’occasione per alcuni operatori commerciali della struttura di sollevare la questione della scadenza delle concessioni nel 2020, unica vera fonte di preoccupazione all’interno di un intervento riqualificante visto con favore da tutti. Data la proroga concessa ai balneari, credo che sia doverosa un’espressione chiara anche per gli ambulanti”.