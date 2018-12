“Compra i profumi altrimenti ti spacco tutto”, pataccaro violento denunciato dalla polizia

Imperia. Ieri, a Oneglia, il proprietario di un bar di Imperia chiedeva l’aiuto della polizia in quanto un cittadino straniero stava creando disordine all’interno del suo esercizio commerciale.

Gli agenti intervenuti sul posto identificavano un cittadino originario del Bangladesh, classe 87, che, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe minacciato il titolare del bar al fine di fargli acquistare dei prodotti contraffatti.

“Compra i profumi altrimenti ti spacco tutto, dammi i soldi che oggi non sono in vena”. Effettivamente, nello zaino dello straniero, gli operatori di polizia rinvenivano numerose confezioni di cosmesi e profumi di note marche, integri e apparentemente originali. Tutti i prodotti presentavano un codice a barre contraffatto e un QR code che indirizzava direttamente al sito ufficiale dei vari marchi.

Lo straniero, con precedenti specifici, veniva pertanto denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato di marchi contraffatti, vendita di prodotti alterati e minacce. Considerato che lo stesso risultava privo di una stabile occupazione lavorativa e senza fisa dimora, veniva allontanato da questo Comune per 3 anni con Foglio di Via, provvedimento a firma del questore Cesare Capocasa.

Intensificati anche i controlli nell’area dell’ex Caserma Crespi, in occasione dei quali venivano identificati ed espulsi dal territorio nazionale due cittadini rumeni che vi alloggiavano

abusivamente.