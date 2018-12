CNA Imperia per le donne del Congo: domenica raccolta fondi al Casinò

CNA Imperia organizza per domenica prossima, 16 dicembre, un grande evento di Natale per scambiarsi gli auguri di buone feste e soprattutto per sostenere il progetto di solidarietà internazionale promosso da CNA Impresasensibile Onlus in favore delle donne del villaggio di Munkanba, Congo.

Alice Maccario, presidente territoriale del raggruppamento CNA Impresa Donna di Imperia dichiara: “Il tema dello sviluppo dell’Africa passa attraverso l’autonomia ed il lavoro delle donne, perché la responsabilità principale per il buon esito del lavoro agricolo è da sempre affidata alla capacità del lavoro femminile. Per questo motivo intendiamo abbracciare e sostenere questo progetto di microcredito, che persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni delle donne dando strumenti di

lavoro ad un gruppo di loro nella Missione di Munkamba”.

La serata avrà inizio alle 18.30 e si svolgerà nella sala privata del casinò municipale di Sanremo grazie alla preziosa collaborazione che la casa da gioco ha mostrato fin da subito al progetto proposto dal segretario territoriale di CNA Imperia Luciano Vazzano, che dichiara “Sarà un incontro conviviale, seppur di impegno sociale, per la cui realizzazione hanno investito e collaborato tantissime imprese associate che con impegno si sono rese nostre “complici” e che ringraziamo per la generosità e la dedizione.

Monica Dani Fashion Furs curerà il settore moda femminile, allestendo un vero e proprio atelier con corner per ritratti fotografici, cui seguirà un défilé ed offrirà un omaggio alle signore presenti per ricordare l’evento. Alfredo Moreschi esporrà un vero e proprio set fotografico con materiali d’epoca, pezzi d’archivio importanti sulla moda femminile e soprattutto una mostra con immagini della storia e della tradizione Sanremese sulla sartoria maschile. Mara Zeloni, accompagnata dalle alunne della scuola per estetiste Estetica …è e Debora Petrolo, in compagnia delle sue collaboratrici del salone Debora Style, daranno prova della loro abilità in veri e propri set occupandosi del make-up e delle acconciature delle modelle, per un outfit

perfetto.

La serata sarà animata dal duo Andy Arnaldi & Glue’s Avenue, che animerà l’appuntamento con pezzi swing e dal gruppo teatrale dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E., Donne del Ponente per le Pari Opportunità, che con brevi pièce divertenti farà riflettere sui temi della parità di genere con l’ironia che contraddistingue i loro lavori. Il vignettista Tiziano Riverso avrà modo di immortalare, con la sua pungente matita, ritratti della serata. Tanto divertimento ed un ottimo momento aperitivo organizzato grazie al contributo di Ivan Lombardi ed il suo staff del ristorante Playa Manola di Arma di Taggia e degli artigiani che generosamente forniranno dolci assaggi di gusto: le leccornie di Sicilia e i suoi sapori di Massimiliano Finocchiaro, la tradizione dolciaria della storica Pasticceria Trucco di Imperia e le tipicità liguri del panificio Lia di Camporosso, i pandolci genovesi ed altri biscotti secchi del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia, la Pasticceria La Palma di Arma di Taggia con la tradizionale produzione di dolci freschi, insieme con la fantasia di Magica Trilli di Ospedaletti e le deliziose ricette di Dolciaria B.B. di Arma di Taggia, insieme con un sorprendente omaggio dell’agriturismo Le Caprette del Parco di Pigna.

Sarà un evento molto sentito e partecipato con la collaborazione attiva dei migliori professionisti che il nostro territorio esprime, dalla grafica di Antonella Calvini alle decorazioni curate da LM Visual di Loris Marini, dalle stampe prodotte da Promo&Graphics dei fratelli Vergani. Lo spettacolo di intrattenimento sarà accompagnato da Claudio Porchia, giornalista eclettico molto attivo nel ponente ligure. Ricordiamo e ringraziamo, infine, Unogas Energia, sempre attenta alle tematiche sociali, per la partecipazione in qualità di sponsor.”

Vi aspettiamo dunque domenica prossima a “La solidarietà…è di moda”, evento di raccolta fondi per il progetto di solidarietà internazionale di CNA Impresasensibile Onlus per le donne del villaggio di Munkamba in Congo, nato con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni, aiutarle a rendersi autonome ed in grado di poter lavorare ed ottenere un reddito dalla propria attività.

Per confermare la partecipazione, è possibile contattare CNA Imperia al nr. 0184/500309 o inviare una mail a segreteria@im.cna.it