Cinque arresti, centinaia di denunce e sequestro di siti. Il bilancio della polizia postale in Liguria

Genova. Tre persone arrestate per reati legati al possesso e alla diffusione di materiale pedo-pornografico; 21 persone denunciate a seguito di un controllo di 733 “spazi virtuali”, di cui tre sequestrati. E’ questo il bilancio delle attività svolte nel 2018 dalla “polizia postale e delle telecomunicazioni” in Liguria in merito alla lotta alla pedopornografia online.

L’attività della Polposta ha portato inoltre a 41 denunce spiccate per reati contro la persona, tra i quali stalking e minacce, e tre sequestri di “spazi virtuali” con altrettanti siti chiusi a seguito di indagini.

Due persone sono state tratte in arresto per aver compiuto crimini informatici (truffe e furto di dati sensibili), 64 le denunce e 601 le carte di debito-credito sequestrate. 118 le denunce per truffe online.