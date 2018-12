Basket, il BC Ospedaletti continua la sua corsa da capolista

Ospedaetti. Due partite in questa settimana per gli U18 capolisti del campionato.

Giovedì sera partita casalinga contro il Varazze, i ragazzi di Lupi ed Archimede, quest’ultimo capoallenatore, per l’occasione vincono facilmente contro i pari età varazzini. Glloria per tutti e il punteggio è eloquente 90-57.

Questi i tabellini

Bco-juvenilia Varazze 90-57 21/9 27/20 19/15 25/13

Boeri 6 Bonavia 3 Bortolozzo 5 Di Vincenzo 9 Lazri 9 Gallo 7 Olivari 7 Amato 17 Siccardi 8 Dulbecco 17 Bonomo 2

Questa sera invece attende l’Ospedaletti un match che è ormai da anni un classico dei giovanili liguri, gli Orange contro il Pegli, uno dei migliori settori giovanili della Liguria.

Partita come al solito punto a punto, con un picco di vantaggio interno di +16, partita finita, no anzi il terzo quarto i ragazzi di Lupi ed Archimede, mettono la quarta e la ormai famosa zona press con zona match up 3-2 paga dividendi, in pochi minuti svantaggio capovolto e partita completamente riaperta, ultimo tempino da brividi con palle perse e tensione che attanagliava i tiratori, non trema però la mano di Dulbecco, Olivari e Amato che dalla lunetta sanciscono il risultato finale.

7 Vittorie Imbattuti un bel record , ora avanti con umiltà e testa sul manubrio non è ancora ora di girarsi, commenta così Coach Lupi.

Tabellini

Basket Pegli-BCO 49-54 11/10 17/10 7/19 14/15

Bonavia, Bortolozzo, Di Vincenzo 2 Lazri, Gallo, Olivari 17 , Amato 15 Siccardi 4 Dulbecco 16 Bonomo.

Da segnalare uno storico Bortolozzo che gioca con la maschera per una infrazione al naso.