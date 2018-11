Tennis, la Liguria si classifica sesta al Trofeo Morini

Imperia. La selezione regionale ligure si è classificata sesta nella sedicesima edizione del Trofeo Francesca Morini Città di Prato, importante torneo interregionale Under 12 misto.

La rappresentativa della Liguria, accompagnata da Alessandra Murialdo e Alberto Zizzini, ha schierato i seguenti giovani atleti: Matteo Caravelli(classifica 3.5), Simone Berlingeri (3.5), Simone Massucco (4.1), Alessandro Fossati (4.1), Lucia Tognoni (3.4), Arianna Mattaroni (3.5), Lucia Gaio (4.2).

L’esordio di venerdì 2 novembre ha visto la Liguria cedere alle Marche, squadra fortissima, campione in carica di Coppa Belardinelli. L’immediato riscatto è arrivato nella seconda giornata, grazie alla bella vittoria per 5-2 sull’Alto Adige. L’ultimo incontro ha fatto invece registrare la sconfitta per 4-1 contro il Piemonte.

In virtù di questi risultati, la Liguria si è piazzata sesta nella graduatoria finale. Oltre alle Regioni citate, hanno partecipato al Trofeo Morini anche Lazio, Toscana e Emilia Romagna.