Sanremo, le donne dei 100 consegnano un defibrillatore all’istituto Colombo

Sanremo. Il 19 novembre alle 11,30 presso l’istituto Colombo ci sarà la cerimonia ufficiale di consegna del defibrillatore donato dalle donne dei 100, “100 donne un solo amore: Sanremo”, acquistato grazie alla cena di beneficenza del 26 ottobre scorso.

Il defibrillatore a scuola è stato un progetto sostenuto dalla vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale, del quale le donne dei 100 hanno subito recepito il valore e l’importanza dello stesso per la comunità. Alla consegna presenzierà il provveditore agli studi dott. Luca lenti, la preside Anna Rita Zappulla, la presidente dell’associazione culturale Leonardo Da Vinci Nicoletta di Norscia, il candidato sindaco Sergio Tommasini, la prof.ssa Pangaro del Provveditorato di Imperia, Laura Nante, Stefana Rossi e Stefania Mostardini. Per impegni istituzionali sarà assente la vice presidente Sonia Viale che non farà mancare il suo saluto.