Sanremo. Come consuetudine il sole della riviera ligure ha stemperato il freddo portato dai venti del nord ed ha scaldato i tennisti impegnati al Tennis Club Solaro nelle “Pre-quali IBI 2019 Amatoriali FIT/TPRA” tappa della provincia di Imperia degli Internazionali BNL d’Italia.

Nutrita la partecipazione di appassionati che hanno risposto con entusiasmo alla formula del torneo rivolta a tutti coloro che amano praticare il tennis senza necessariamente essere agonisti e senza rinunciare a misurarsi con altri appassionati. Due i tabelloni, singolare maschile e singolare femminile, con i partecipanti che si sono impegnati in tiratissime partite senza per questo rinunciare al fair-play ed a qualche complice sorriso. L’agonismo non è certo mancato ma di fatto ha prevalso la voglia di giocare a tennis divertendosi.

“Siamo ormai abituati a considerare vero lo sport riservato agli atleti agonisti ed ai grandi campioni professionisti spesso dimenticando che alla base della loro tecnica e dei loro successi c’è sempre una grande passione per la disciplina che praticano. La stessa passione che anima la miriade di giocatori amatoriali che calcano quotidianamente i campi da tennis e che vedo ogni giorno portata sui campi del Tennis Club Solaro dagli appassionati che lo frequentano; quello che vogliamo come associazione sportiva è farli divertire il più possibile. Per questo ci impegneremo ad organizzare altri tornei per amatori con la formula del circuito TPRA”. Queste all’unisono le parole di Francesco Giordano, responsabile del circuito ligure TPRA, e del presidente della ASD Tennis Club Solaro organizzatrice del torneo, entrambi molto soddisfatti e felici per il successo della manifestazione e soprattutto per la partecipazione femminile, non sempre scontata, che ha visto le atlete sfidarsi e confrontarsi sui centrali del Tennis Club Solaro.

Tra le donne il torneo è stato vinto da Alice Mortarotti del TC Solaro che si è aggiudicata la finale su Egizia Gargarelli del TC Ventimiglia al tie-break con il punteggio di 4-3 2-4 12-10. Tra gli uomini la vittoria è andata a Francesco Esposito del TC Ventimiglia vincendo al tie-break su Matteo Galimberti del TC Solaro con il punteggio 4-2 3-4 10-7. Entrambi si sono aggiudicati un biglietto “ground” di ingresso agli Internazionali BNL d’Italia a Roma ed hanno acquisito il diritto di partecipare alla fase regionale IBI 2019 Amatoriali FIT/TPRA per guadagnare l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno sui campi del Foro Italico in contemporanea appunto con gli Internazionali di Roma.

Una bella giornata di sport e amicizia al resort del Solaro Sporting Club che verrà a breve replicata, domenica 9 dicembre, con il Torneo TPRA “2A Tappa Gazzetta Challenge, Campionati Provinciali Liguria, Doppio Misto” limitato a giocatori e giocatrici con classifica FIT non superior a 4.2.

Per informazioni: Tennis Club Solaro, Via Solaro n.111, Sanremo, tel. +39 0184 665155 e-mail: info@tennisclubsolaro.it - info@solarosporting.it. Like on Facebook : https://www.facebook.com/solarosportingsanremo, www.solarosporting.it