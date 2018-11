Sanremo, il centro per anziani di San Siro festeggia 40 anni a teatro

Sanremo. Un luogo di ritrovo che dal lontano 1978 vede i nostri nonni trascorrere i pomeriggi giocando a carte, prendendo il tè con i biscotti e ricordando le avventure della giovinezza sentendosi meno soli. È il centro per anziani “Insieme per…” di San Siro che quest’anno festeggia 40 anni di attività.

Nato dallo spirito di servizio di un’infaticabile suor Severiana Aimetta e poi portato avanti dallo zelo della sorella suor Mary, il centro è stato la prima realtà di aggregazione per i diversamente giovani della nostra città. Un importante punto di riferimento per i tanti pensionati di Sanremo che da qualche anno ha intensificato il suo operato organizzando almeno due pomeriggi alla settimana anche conferenze, visite a mostre, spettacoli teatrali e pure uscite in pizzeria per festeggiare le occasioni speciali.

Un luogo del cuore, insomma, che vive dei pochi soldi raccolti dalle iscrizioni «perché purtroppo – spiegano i coordinatori in una nota – non godiamo di alcun sostegno economico da parte degli enti preposti. In occasione dei 40 anni abbiamo così colto l’occasione per portare all’attenzione della cittadinanza la situazione del centro sensibilizzandola al tema dell’anziano attraverso il linguaggio del teatro».

L’occasione sarà infatti uno spettacolo teatrale dal titolo Parlami d’amore Maria (che le storie d’amore non invecchino mai), dove si ritroverà l’attore genovese Massimo Ivaldo e quella straordinaria vena espressiva che per anni l’ha visto animare le case di riposo di tutta la Liguria. La pièce andrà in scena lunedì 12 novembre sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò alle ore 16.30 per un pomeriggio di risate ma anche riflessione. (Prezzo del biglietto 5 euro. Prevendite acquistabili presso il centro “Insieme per…”, gli uffici parrocchiali di San Siro e il negozio L’Abito Elegante di via Palazzo. Per informazioni: 347 7302028).