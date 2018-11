Qualità della vita, la provincia di Imperia nel baratro: al 104° posto su 110

Imperia. Cattive notizie per i residenti in provincia, che scende di un posto (dal 103° al 104°) nella “classifica” sulla qualità della vita nelle province italiane stilata da Italia Oggi (in edicola domani) con l’Università La Sapienza di Roma per l’anno 2017.

L’indagine, giunta alla ventesima edizione, tiene conto di ben nove elementi: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita e conta su 21 sotto dimensioni e 84 indicatori di base.

Al vertice del ranking c’è la provincia di Bolzano, che passa dall’ottava piazza dell’ultima classifica, elaborata nel 2016, alla primissimo posto del 2017 con mille punti tondi. Seguono le due province di Trento (che conferma il secondo posto con 977,68 punti) e Belluno (che conferma il terzo posto con 894,81 punti).

In Liguria Imperia, come scrive www.ivg.it è all’ultimo posto: al primo c’è La Spezia che si trova al 39° posto (con meno sette posizioni rispetto al 32° posto del 2016) con un totale di 589,04 punti (Imperia ne ha 59,25). Poi c’è Savona al 72° posto e Genova al Genova è al 76° posto.