Olivetta San Michele, quattro stranieri rubano verde ornamentale: denunciati

Olivetta San Michele. Tre unità della stazione carabinieri forestale di Ventimiglia in località Bossarè in terreno di proprietà del Comune di Olivetta San Michele hanno sorpreso quattro albanesi intenti ad asportare piante di euforbia spinosa malamente recisa in assenza di autorizzazione della proprietà e della Regione Liguria competente a rilasciare il permesso della raccolta.

Su indicazione del sostituto procuratore di turno i quattro sono stati denunciati a piede libero e il relativo materiale sequestrato.