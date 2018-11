Imperia ultima provincia della Liguria per automobili elettriche in circolazione

Imperia. Le auto elettriche sono diventate uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Dopo studi approfonditi, si stanno lentamente diffondendo in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione.

Secondo i dati dell’Aci, Autumobile club d’Italia, relativi al 2017, attualmente nel Bel Paese circolano 7.560 auto elettriche contro le 5,743 registrate nel 2016: si tratta di un aumento del 31,6% in appena due anni. Il primato spetta alla provincia di Roma in cui i mezzi ad elettricità che circolano quotidianamente sono ben 1.014, segue la provincia di Trento con 823 e il Milanese con 811.

Le automobili elettriche che attualmente circolano in Liguria sono 77, un numero senz’altro destinato ad aumentare e che dal 2016 ha registrato un +54%.

La provincia ligure in cui si registra il più alto numero di mezzi elettrici è Genova con 43, seguono le province di La Spezia con 15 messi elettrici e Savona con 13. Ultima la provincia di Imperia in cui registrano 6 automobili elettriche in circolazione.

Sono numerosi i comuni dell’Imperiese che negli ultimi anni hanno iniziato a dotarsi di colonnine per poter ricaricare le automobili elettriche, tra questi Seborga, Dolceacqua, Imperia, Sanremo, Taggia, Bordighera e San Lorenzo al Mare.