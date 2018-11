Imperia, futuro del centrodestra. On. Di Muro: “Lega protagonista di coalizione rinnovata”

Imperia. “Ho letto sui giornali tante dichiarazioni fuorvianti che interpretano le dichiarazioni del nostro segretario regionale Edoardo Rixi come una spaccatura insanabile del centrodestra in provincia di Imperia – scrive l’onorevole Flavio Di Muro.

Ora, anche in qualità di vice segretario regionale, vorrei dare la mia chiave di lettura. Le accuse di Rixi sono più che condivise dalla nostra base, e anche dal sottoscritto che si è trovato in Parlamento con Forza Italia all’opposizione.

Appena poche settimane fa ho ricoperto il ruolo di relatore del Decreto Genova, indicato dalla Lega proprio per avere un legame diretto con il territorio. Un provvedimento chiesto a gran voce dalla Liguria per potersi risollevare. Il voto di Forza Italia è mancato, andando di fatto ad accordarsi alla contrarietà del PD.

Fratelli d’Italia invece ha deciso di guardare al merito del provvedimento e ha votato a favore. Era prevedibile che questo causasse ripercussioni in Liguria, ripensamenti su un modello di centrodestra ormai superato dai fatti, una discussione sulle prossime elezioni amministrative.

In provincia di Imperia il nostro commissario Piana saprà sicuramente trovare la giusta sintesi tra l’esigenza della Lega di trainare la coalizione in quanto partito con più consenso, e l’esigenza di vincere al primo turno a Sanremo e Ventimiglia con una coalizione sincera e rinnovata nei metodi e nelle persone.

Conclude dicendo – A Sanremo confermiamo il sostegno al candidato civico Sergio Tommasini. A Ventimiglia abbiamo già iniziato a lavorare sul programma e sulla lista ma al momento non abbiamo ancora formalizzato alleanze. Credo che nei prossimi giorni si debba aprire una seria discussione tra le forze di centrodestra per fare un po’ di chiarezza”.