Idratazione a rischio in inverno: i consigli dei farmacisti della provincia di Imperia

Imperia. L’acqua è coinvolta in quasi tutte le funzioni del corpo umano e apporta sali minerali preziosi per contrastare la stanchezza tipica dei mesi freddi. Inoltre è utile per agevolare la depurazione dell’organismo, ridurre la sensazione di freddo e mantenere una corretta termoregolazione.

“In inverno l’idratazione è preziosa anche per la pelle – spiega il dottor Luigi Corvi, rappresentante delle Farmacie Specializzate – che con il freddo subisce un rallentamento di tutte le sue principali attività. La maggior disidratazione cutanea e la minor produzione di sebo portano la pelle ad avere una soglia di sensibilità minore, facendola diventare più sensibile ai fattori esterni”.

Le Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori, da sempre in prima linea nella prevenzione, vogliono offrire il loro consiglio esperto a chi, a tutte le età, desidera difendersi dai rischi della disidratazione. Per questo hanno attivato la Settimana dell’Idratazione, dal 12 al 17 novembre.

Nel corso dell’iniziativa i farmacisti delle Farmacie Specializzate saranno a disposizione dei cittadini per informarli su come mangiare e bere correttamente per proteggere il loro benessere e offriranno consigli specifici per la beauty routine invernale. Non solo: chi entrerà nelle Farmacie Specializzate riceverà una consulenza personalizzata per migliorare il suo stile di vita, grazie anche a servizi esclusivi di analisi per misurare lo stato di idratazione della pelle e/o la composizione corporea.

Le Farmacie aderenti all’iniziativa in Liguria sono:

Farmacia Cavi – Via Aurelia, 2186 – Cavi di Lavagna GE

Farmacia Baudoin – Corso Armellini, 20/Rosso – Genova GE

Farmacia di Castelletto – Corso Firenze, 10/R – Genova GE

Farmacia Oregina – Via Napoli, 44 A/R – Genova GE

Farmacia Nizza – Via Cocito, 1/R – Genova GE

Farmacia Operaia San Giorgio – Via San Giorgio, 11/R – Genova GE

Farmacia Croce D’Oro – Via Walter Fillak, 7R – Genova Sampierdarena GE

Farmacia Tixi – Via Don Giovanni Verità, 22 R – Genova Voltri GE

Farmacia Casula – Via Roma, 108 A – Montoggio GE

Farmacia Tonolli – Via G. Mazzini, 46 R – Rapallo GE

Farmacia Centrale Sartorelli – Vico Lombardo, 2 – Sestri Levante GE

Farmacia Sori – Via Benedetto Cairoli, 18 – Sori GE

Farmacia Santi – Via Aurelia, 82 – Cervo IM

Farmacia Massabò – Via Cascione, 146 – Imperia IM

Farmacia Nola – Corso Imperatrice, 9 – Sanremo IM

Farmacia Accorsi – Via Pietro Gori, 80/A – Sarzana SP

Farmacia Vezzanese – Via Provinciale, 1 – Vezzano Ligure SP

Farmacia Inglese – Via Dante, 344 – Alassio SV

Farmacia S. Nicolò – Via Turati, 7 – Albisola Superiore SV

Farmacia Nan – Via Aurelia, 94 – Ceriale SV

Farmacia Carrara – Via Colombo, 47 – Cisano Sul Neva SV

Farmacia del Maestrale – Via Garibaldi, 33 – Finale Ligure SV

Farmacia della Riviera – Via Aurelia, 70 – Loano SV

Farmacia Alla Torretta – Via Paleocapa, 3 – Savona SV

Farmacia di Zinola – Via Quiliano, 4/R – Savona SV

Farmacia San Francesco – Corso Tardy e Benech, 108 – Savona SV

Farmacia Ranaldo – Via Roma, 16 – Villanova D’Albenga SV

Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori

Le Farmacie Specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza. Nascono così le Farmacie Specializzate. Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze. Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita. Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.