Andrea Costa (Liguria Popolare-Noi con l’Italia): “Nasce ALiSEO, l’agenzia dello studente”

Genova. «Con questo disegno di legge – ha dichiarato Costa - la Regione riformula il testo della legge regionale istitutiva di A.L.F.A., per dotare la Regione di uno strumento operativo per attuare le politiche regionali in materia di istruzione, formazione, lavoro e accreditamento completando così il processo di riforma avviato con l’unificazione dei due enti strumentali Arssu (con competenze prevalentemente legate al diritto allo studio) e Agenzia Liguria lavoro (con competenze in materia di consulenza e studio sul mercato del lavoro)».

Il consigliere ha spiegato: «ALiSEO è una vera e propria “agenzia dello studente”, che sarà un punto di riferimento per i giovani che intendono studiare in Liguria; un punto di ascolto e di riferimento per i ragazzi sui servizi offerti, sugli strumenti messi a disposizione dello studente per superare le difficoltà di inserimento e di permanenza nel mondo universitario».

Costa spiega le finalità della legge: «Le finalità del disegno di legge sono, fra le altre, continuare a garantire agli studenti meritevoli e meno abbienti la possibilità di studiare in Liguria. L’obiettivo dell’Agenzia è. Dunque, far crescere lo studente con iniziative di integrazione, di mobilità internazionale, di supporto culturale, di assistenza psico-pedagogica, di orientamento al mondo dell’istruzione e dell’ inserimento nel mondo del lavoro. Per attuare questi servizi innovativi – conclude – ALiSEO si dota di una specifica struttura per il rilancio dell’orientamento e delle politiche giovanili, ritenute strategiche per la Regione».